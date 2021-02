Entregan orden de proceder para construir la Línea 3 del Metro

El acto se desarrolló con la presencia del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien entregó la orden de proceder al representante legal del Consorcio HPH Joins Ventura (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd), Daniel Chung.

La obra contribuirá a la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos, según Cortizo. Además, su sistema monorriel permitirá cubrir una demanda aproximada de 160 mil pasajeros.

Tendrá una extensión de 24.5 kilómetros en su primera etapa y contará con 14 estaciones. Se estima que tendrá un costo de B/.113,763,859.00 por kilómetro.

La construcción tomará unos 33 meses, incluyendo el equipamiento, aproximadamente.