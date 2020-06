MITRADEL DESMIENTE RUMOR SOBRE SUSPENSION DEL DÉCIMO TERCER MES

El Ministerio de Trabajo aclaró que no ha propuesto suspender el pago de la próxima partida del XIII mes, ni revisar integralmente el Código de Trabajo vigente en la República de Panamá. Según la institución solo se elevó una solicitud de opinión, no vinculante, la cual no fue respondida por ningún sector de la mesa tripartita.

A través de redes sociales MITRADEL recordó que Panamá ha sido reconocido internacionalmente por implementar iniciativas de diálogo tripartita para lograr propuestas de progreso y paz social.