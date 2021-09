Telescopio permitirá observar las primeras galaxias formadas después del Big Bang

El próximo telescopio espacial de la NASA será lanzado el 18 de diciembre.

Los investigadores esperan que el telescopio espacial, el mayor y más potente jamás construido, les permita mirar atrás en el tiempo, más de 13,500 millones de años, y observar las primeras estrellas y galaxias que se formaron, unos cientos de millones de años después del Big Bang.

El telescopio despegará en un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial de Guayana Francesa.

LAUNCH UPDATE: Together with @ESA and @Arianespace, we’re targeting Dec. 18, 2021 for launch of the world’s premier deep space observatory – our @NASAWebb Space Telescope.

🚀 Save the date for liftoff from Europe’s Spaceport in French Guiana: https://t.co/YLfgJFPRYW pic.twitter.com/15xuNbNkYj

— NASA (@NASA) September 8, 2021