Pompeo elogia a Cortizo en Twitter

El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, dijo en su cuenta de Twitter que estaba encantado de haber conversado con el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. “Panamá sigue siendo un aliado regional clave para crear un hemisferio más seguro y democrático”, escribió Pompeo.

Una vocera del Departamento de Estados de Estados Unidos, Morgan Ortagus, informó que Pompeo elogió el trabajo del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo,”por los resultados que nuestra cooperación de seguridad conjunta entre Estados Unidos y Panamá continúa brindando en los esfuerzos antinarcóticos”.

Pompeo y Cortizo hablaron por vía telefónica. Según la vocera Ortagus, Estados Unidos ha proporcionado más de 4 millones para enfrentar la pandemia ocasionada por la Covid-19. El secretario de Estado, en ese sentido, reiteró su apoyo a la lucha de Panamá contra la pandemia de covid-19. “Mientras combatimos Covid-19 juntos, también continuamos colaborando en la seguridad y promoviendo la democracia para la seguridad y el beneficio de todos”, agregó la funcionaria.

Pleased to speak with President @NitoCortizo today about our strong U.S.-Panama partnership. Panama remains a key regional ally in creating a safer and more democratic hemisphere.

