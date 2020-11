Huracán IOTA amenaza América Central

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de prevención donde informaba que el huracán IOTA se fortaleció a categoría 2. Los especialistas esperan que se generen “vientos potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales e impactos de lluvia extrema en América Central” (Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador y Costa Rica). Además, se informó que en las próximas horas IOTA podría llegar a convertirse en un huracán mayor de categoría 4.

Hurricane #Iota Advisory 10A: Iota Strengthens to a Category 2 Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020