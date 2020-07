HERMANOS MARTINELLI RECLUIDOS Y CON CARGOS PENALES EN EEUU

Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, con paradero desconocido desde hace aproximadamente doce meses, fueron arrestados en el aeropuerto La Aurora en ciudad de Guatemala. Pretendían abordar un vuelo privado con destino al El Salvador, y posteriormente a Panamá, al momento de la captura. Los Martinelli–Linares fueron identificados por el Centro Antipandillas Transnacionales, una unidad policial con conexiones en Centroamérica y otras agencias internacionales.

Se conoció que los Martinelli-Linares dijeron en su defensa ser diputados suplentes al Parlamento Centroamericano por Panamá. Mostraron su cartilla diplomática correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024. Sin embargo, el Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala, no respondió varias llamadas con respecto al estatus de los “diplomáticos”.

Tanto a Luis Enrique como Ricardo Alberto les fueron decomisadas sus pertenencias personales y dejados recluidos en la Torre de Tribunales de Guatemala, tras reunirse en el sótano del edificio de justicia con su abogado. Se espera que en las próximas horas sean atendidos por un juez del Organismo Judicial.

Explicaron las autoridades que se les venía dando seguimiento de vigilancia desde el pasado 30 de junio cuando recibieron información clasificada que les notificaba que ambos intentarían salir del país con destino a Panamá el día de ayer. Por su parte una fuente del Ministerio de Gobernación informó que se desconoce cómo los hermanos ingresaron a territorio guatemalteco.

Sobre los hermanos Martinelli pesa una orden de extradición a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero. Un comunicado en la página web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica que la denuncia penal es llevada por un tribunal federal en Brooklyn, New York, donde se les acusa por presunta participación en un esquema de sobornos masivos y lavado de dinero que involucra a Odebrecht, y en el que los acusados, supuestamente, sirvieron de intermediarios para el pago de millones de dólares en sobornos a un ex funcionario gubernamental de alto rango en Panamá. El documento detalla que abrieron y administraron cuentas bancarias de empresas fantasmas en jurisdicciones extranjeras, y que muchas de las transacciones se realizaron a través de bancos estadounidenses, algunos ubicados en New York. Sobre este caso las trasnacional Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016.

En Panamá son requeridos por la Fiscalía Especial Anticorrupción para que comparezcan por el caso de sobornos supuestamente entregados por la empresa Odebrecht, y por el caso Blue Apple, una trama similar pero que involucra a empresas panameñas. Los hermanos habrían recibido sobornos por 55,8 millones de dólares de Odebrecht para agilizar pagos a la empresa, según las delaciones de André Rabello, quien dirigió varios años las operaciones de la firma brasileña en Panamá.

El pasado 23 de junio Luis Eduardo Camacho, abogado de Enrique Linares en Panamá, envió una nota de solicitud al Canciller Alejandro Ferrer, para que se autorizara el ingreso al país de un vuelvo humanitario en el que, según indicaba el documento, viajarían Enrique, su esposa e hijos. Agregaba la nota que el avión arribaría en cualquier aeropuerto disponible, pero la cancillería expresó que el permiso debía ser autorizado por el Ministerio de Salud, este último respondió que la nota había sido re enviada a la cancillería, el Ministerio Público y al Servicio Nacional de Migración, para su consideración y proceder legal.

Por su parte la familia Martinelli Linares emitió un comunicado donde indicaron que su prioridad es asegurar la asesoría jurídica de Ricardo Alberto y Luis Enrique en Guatemala, y su pronto retorno a Panamá para atender los procesos legales a los cuales han sido citados.