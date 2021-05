Concluye primera misión comercial tripulada de la NASA

Crew 1, la primera misión comercial tripulada que ha desarrollada la NASA en conjunto con SpaceX, concluyó su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI). Los cuatro astronautas de la misión regresaron a la tierra tras seis horas y media de vuelo.

El retorno se dió en la oscuridad de la madrugada, convirtiéndose así en el primer regreso hecho de noche desde 1968, cuando la misión Apolo 8 hizo lo mismo. La tripulación estuvo conformada por los astronautas de la NASA Shannon Walker, Michael Hopkins y Víctor Glover, y Soichi Noguch, de la agencia japonesa espacial (JAXA)

La NASA informó que la misión duró 167 días en la estación espacial, y que durante este tiempo realizaron varias investigaciones científicas y tecnológicas, caminatas espaciales, sembraron plantas en la EEI, y realizaron pruebas de un nuevo método para producir cristales semiconductores, entre otros experimentos. También se completaron 2,688 órbitas alrededor de la Tierra.

Este viaje de retorno se dio finalmente el fin de semana, luego de ser aplazado en dos ocasiones debido a las condiciones climáticas pronosticadas para las zonas de amarizaje. Los 4 astronautas partieron a esta misión desde Cabo Cañaveral, en un cohete reutilizable Falcon 9 de Space X, el pasado15 de noviembre de 2020.

