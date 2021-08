Nuevas flexibilizaciones en horarios de toque de queda

El Ministerio de Salud anunció la flexibilización del toque de queda en varias regiones del país, quedando de la siguiente manera:

-Se levanta el toque de queda en el distrito de Donoso, provincia de Colón; distritos de Almirante y Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro; Mironó, Santa Catalina y Nurum, Comarca Ngabe Buglé.

-En Santiago, Soná, Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato, Río de Jesús y San Francisco, provincia de Veraguas, toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

-La provincia de Herrera, queda con un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. Con la excepción del distrito de Chitré, donde el toque de queda será de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.

-En los distritos de Chagres, Portobelo y Omar Torrijos, provincia de Colón, regirá el toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

-En Boquete, provincia de Chiriquí, el toque de queda será de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.