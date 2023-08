Helicóptero incautado en el caso Odebrecht, pasará a disposición del MEF.

La aeronave EC-120 T2 con serie No. 7929, incautada dentro del caso Odebrecht, será puesta a disposición del Departamento de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo órdenes de la jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, informó el Órgano Judicial.

Con fecha del 31 de julio del 2023, el auto vario del tribunal señaló: “esta juzgadora, en atención a lo dispuesto en los artículos 552 y 553 del Código Judicial, a fin de garantizar la conservación y preservación del bien y evitar que causen o puedan causar graves perjuicios, considera que lo procedente es la remoción de Air Trust & Financing, representada por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo, como administrador judicial de la aeronave Eurocopter EC-130T2 – serie No. 7929 con registro de la Administración Federal Aviación de Estados Unidos No. 1626L, y en su lugar poner el bien a disposición del Departamento de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de que, en atención al Decreto Ejecutivo No. 359 de 4 de agosto de 2015, lo asigne a una institución estatal para su uso y custodia provisional».

La decisión de la jueza tiene lugar, luego de que el administrador judicial solicitara una licencia temporal y que se le asignara una matrícula provisional a la nave.

Sin embargo, la norma regulatoria de la aviación civil en Panamá indica que las licencias de aviación civil se dirigen de forma exclusiva a personas naturales, como pilotos o personal aeronáutico, por lo que no es viable la expedición de una licencia de ningún tipo a la aeronave.

A su vez, la entidad destaca que para poder movilizar la nave, se requiere de una matrícula expedida por la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá, lo cual conllevaría un tiempo considerable por mantenerse inscrita en otra nación y no se podría dar el adecuado mantenimiento de preservación por más de un año.

Peritos de la defensa y del tribunal coincidieron en que el helicóptero se mantiene sin poder volar desde hace dos años por las restricciones impuestas, y recomendaron “para evitar gastos mayores, llevarlo nuevamente a la aeronavegabilidad».

Agrega el auto: «nos encontramos ante una imposibilidad del depositario judicial de realizar las tareas de preservación de la nave que requiere del mantenimiento recomendado por el fabricante, según lo dictaminado por los peritos; así también consta en los informes mensuales presentados por el depositario judicial, que la aeronave se encuentra pendiente de realizar los mantenimientos hasta tanto se dé una asignación de matrícula».