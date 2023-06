CIERRE DE VIA INTERAMERICANA A LA ALTURA DEL BARRERO DE AGUADULCE POR OBREROS DEL SUNTRAC

Desde muy tempranas horas se dio un cierre en la Vía Interamericana en Ambos paños en dirección hacia el Interior y hacia la Ciudad de Panamá, en el Barrero de Pueblos Unidos Distrito de Aguadulce por parte de los Obreros que Trabajan en la Construcción de un Centro Educativo del Barrero de Pueblo Nuevo en aguadulce de ya que no se les ha dado el pago de sus quincenas por parte de la subcontratista que lleva acabo este proyecto de restructuración un cierre desde las 6:00 am dejando a conductores y productores en el tranque descomunal, las autoridades aun no se han pronunciado para dar una solución,

Así lo menciono un Residente de la Comunidad, sin embargo cada Media Hora se habría paso a los Conductores, cabe Destacar que es el Segundo Cierre que se da en el Mes de Junio.

Antes había sido por parte de los Docentes y Padres de Familia de esta escuela quienes reclamaban un lugar digno de recibir el sistema educativo para sus hijos ya que la escuela presenta varios daños en su Infraestructura.