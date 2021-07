Cambio Democrático moroso con la Caja del Seguro Social

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, dijo que el partido Cambio Democrático (CD) mantiene una deuda con la institución de 422,596.56 dólares en concepto de cuota obrero patronal. Cortés aprovechó su participación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentaba diversos traslados de partidas, para referirse a la morosidad.

El pasado 16 de julio de 2021 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Hugo Polo Flores, quien actuó en nombre y representación del partido. “Esto es producto de una auditoría que se hizo, y yo me imagino que el amparo era contra una sanción que impuso la Caja de Seguro Social por 25 mil dólares por no afiliación por parte del empleador y simulación de acto jurídico de enero de 2010 a octubre de 2015″, indicó Lau Cortés. Para estos años el presidente del partido Cambio Democrático, era el también ex presidente de la República, Ricardo Martinelli.